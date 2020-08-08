انصار امريكا بالسودان يعيشون الحرج

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون هم الذين يعولون على امريكا وينتظرون منها خيرا ، ومنذ أمد طويل والعالم يشهد على طغيان امريكا وصلفها ، وكثيرة هى المظالم التى حدثت للناس بسبب الإستكبار الامريكى ، لكن مع ذلك هناك من لازال يؤمل فى امريكا ويراها أهلا للاحترام وينتظر منها خيرا ، ومن المعروف ان انصار امريكا فى السودان كانوا ومازالوا ينتظرون من امريكا ان تقدم لهم الدعم والمؤازرة خاصة وهم قد تسنموا ذروة السلطة بعد اسقاط نظام البشير وعاشوا أمل ان تقدم لهم امريكا برنامج الخلاص على طبق من ذهب لكن الادارة فى واشنطون وبدلا من دعم اصدقائها لتخرجهم من وطأة الازمات وتلاحقها اذا بها تتنكر لهم وتخذلهم وتتسبب فى احراجهم سواء فى محيطهم الخاص أو المحيط العام ، ومن اوضح صور الخذلان عدم رفع العقوبات عن السودان وايضا عدم الوفاء بالوعود التى قطعتها الادارة الامريكية بمساعدة الحكومة ، لكن اذا وضعنا كل هذه الامور جانبا فإن المنشور الصادر عن السفارة الأمريكية فى الخرطوم تحذر فيه المواطنين الامريكيين من السفر للخرطوم ، هذا البيان شكل صدمة للحكومة وكل المناصرين لها واحرج الذين يؤملون فى امريكا ومازالوا ينتظرون منها ان تساعدهم .

سفارة واشنطون بالخرطوم حذرت من السفر إلى السودان وطلبت من المسؤولين الامريكيين استخدام السيارات المصفحة ، وفى تفصيل الخبر نقرأ :

أطلقت السفارة الامريكية بالخرطوم تحذيرا لجميع الأمريكيين من السفر إلى السودان.

وقالت السفارة وفق صحيفة “التيار نت” أن التحذير لأسباب منها انفراط عقد الأمن والاختطاف والنهب المسلح واقتحام البيوت والاختطاف المسلح للسيارات واستمرار وجود بعض الجماعات الارهابية بالسودان.

وطلب البيان من المسؤولين الأمريكيين عند الحاجة للسفر إلى السودان استخدام سيارات مصفحة لأداء مهامهم الرسمية.

انه بيان محرج لكل مناصر للحكومة ، ويكفى هذا البيان وحده ليقرر منتظرو الدعم من امريكا قطع العشم فيها وليتهم يفعلون.