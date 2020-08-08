الخليج 365 : نقلت مصادر صحفية في المغرب ان حكومة السودان انهت آخر التفاهمات التي وقعها الرئيس المخلوع عمر البشير مع المغرب في تنقيب وتجارة الذهب في السودان عبر شركة الهولدينغ الملكي (مناجم).

وحولت الثورة التي أسقطت البشير، “الذهب” المستخرج من طرف الشركة المغربية إلى عنوان لسوء تدبير النظام البائد، بعد أن وضعت الأجهزة الامنية يدها على ذهب لم تكن “متماشية مع البروتوكول الموقع في رحلة طيران داخلية” ماقاد الى سحب كامل لموظفي “مناجم” المغربية من السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إنهاء أعمال شركة مغربية متخصصة بتنقيب الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.