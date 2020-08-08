شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت اللجنة التسيرية للبنك السوداني الفرنسي، إن أعضاء اللجنة التسيرية لبنك أمدرمان الوطني، يتعرضون لانتهاكات ، وأعلنت رفضها ذلك، مشيرة إلي ضرورة هيكلة القطاع المصرفي، لجهة أنه يمثل العمود الفقري لإنعاش الإقتصاد السوداني.
كما طالبت بتطهير الأجهزة المصرفية مما وصفته بقايا فلول النظام السابق، التي تعمل بجد وجهد لإفشال الفترة الإنتقالية، من خلال ممارساتها القمعية داخل الأجهزة المصرفية.
وأشارت اللجنة في (بيان) إطلعت عليه (صوت الهامش) إلى أن ما يحدث في بنك امدرمان الوطني، يحدث في أغلبية المصارف الأخرى، غير أنها بأساليب أخرى وطرق مختلفة والهدف واحد.
وأعلنت اللجنة التسييرية بالبنك السوداني الفرنسي، تضامنها وتسخير مجهودها لنصرة نظيرتها في بنك أمدرمان الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية : إنتهاكات تطال موظفي بنك امدرمان وبنوك أخرى ومطالبات بهيكلة القطاع المصرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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