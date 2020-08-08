مصادر مصرفية : إنتهاكات تطال موظفي بنك امدرمان وبنوك أخرى ومطالبات بهيكلة القطاع المصرفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت اللجنة التسيرية للبنك السوداني الفرنسي، إن أعضاء اللجنة التسيرية لبنك أمدرمان الوطني، يتعرضون لانتهاكات ، وأعلنت رفضها ذلك، مشيرة إلي ضرورة هيكلة القطاع المصرفي، لجهة أنه يمثل العمود الفقري لإنعاش الإقتصاد السوداني.

كما طالبت بتطهير الأجهزة المصرفية مما وصفته بقايا فلول النظام السابق، التي تعمل بجد وجهد لإفشال الفترة الإنتقالية، من خلال ممارساتها القمعية داخل الأجهزة المصرفية.

وأشارت اللجنة في (بيان) إطلعت عليه (صوت الهامش) إلى أن ما يحدث في بنك امدرمان الوطني، يحدث في أغلبية المصارف الأخرى، غير أنها بأساليب أخرى وطرق مختلفة والهدف واحد.

وأعلنت اللجنة التسييرية بالبنك السوداني الفرنسي، تضامنها وتسخير مجهودها لنصرة نظيرتها في بنك أمدرمان الوطني.