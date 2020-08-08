شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري شريك تثمِّنه واشنطن “وعمِل معنا لضمان أمن الأمريكيين والسعوديين”.
أضافت الوزارة في بيان لها، أن الجبري كان لسنوات شريكاً في جهود مكافحة الإرهاب، و”نقدر مساهماته للحفاظ على أمن مواطنينا، وأي اتهامات بإساءة التصرف ضد الجبري يجب التعامل معها عبر القضاء وبشفافية كاملة”.
كما دعت الخارجية الأمريكية الرياض إلى الإفراج عن أفراد عائلة الجبري وعدم اضطهادهم، والإفصاح عن أوضاعهم. وعبَّرت واشنطن أيضاً عن قلقها إزاء ما يقال عن أنشطة أدت إلى فرار الجبري إلى كندا، “وأي اضطهاد لعائلته أمر غير مقبول”.
كان الجبري الضابط السابق بالمخابرات السعودية والذي يعيش حالياً في المنفى بكندا، رفع دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، اليوم، قال فيها إنَّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسل فريقاً لقتله في عام 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت تلك المحاولة.
سعد الجبري عمِل مستشاراً فترة طويلة للأمير محمد بن نايف. وحلَّ الأمير محمد بن سلمان في 2017 محل بن نايف في ولاية العهد، مما جعله الحاكم الفعلي للسعودية الحليف المقرب للولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تصدم ابن سلمان وتدعم سعد الجبري وتعتبره خط احمر لا يمكن الاقتراب منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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