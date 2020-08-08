مقتل خمسة أشخاص بينهم اجانب في حوادث عنف في الخرطوم

الخليج 365: لقى خمسة أشخاص بينهم أجنبيان بولاية الخرطوم، مصرعهم اول امس(الخميس)في حوادث عنف متفرقة .

وقال مصدر إمني ان الجرائم وقعت في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم موضحاً أن بين الضحايا اجنبيان قتلا في اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتهما وقبيلة أخرى من جنسيتهم شمال بحري، وبحسب صحيفة السوداني، أشار إلى أن الجرائم الثلاث الأخرى وقعت بمنطقتي أمبدة والصالحة بأم درمان، مؤكداً أن الشرطة دونت بلاغات بالقتل العمد وأحالت الجثامين إلى مشرحة أم درمان.

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