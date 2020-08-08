الصحة: تسجيل 114 اصابة جديدة بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 10 حالة وفاة لثلاثة ايام متتالية اضافة الي تسجيل 49 حالة تعافي حيث سجلت الحالات الجديدة ليومي الثلاثاء والأربعاء 70 إصابة مع تسجيل 6 حالة وفاة و28 حالة تعافي وكانت الحالات الجديدة عدد 35 حالة في ولاية الخرطوم 13 حالة في كل من الشمالية والبحر الاحمر وحالتين في الجزيرة واكد التقرير الي ارتفاع الاصابات تراكميا الي 11850 اصابة متضمنة 769 حالة وفاة واشار التقرير الي ان اجمالي العينات المفحوصة بلغت 422 عينة والمفحوصة لاول مرة بلغت 422 عينة وكانت عدد العينات الموجبة لاول مرة 70 عينة بنسبة إيجابية بلغت 16.6%

فيما اعلن تقرير الاصابات ليوم الخميس عن 44 اصابة جديدة اضافة الي تسجيل 4 حالة وفاة وتسجيل عدد 21 حالة تعافي وكان عدد الاصابات الجديدة 31 اصابة في الخرطوم و6 اصابات في الشمالية اضافة الي 3 اصابات في نهر النيل و4 اصابات في البحر الاحمر واكد التقرير الي ارتفاع الاصابات منذ بداية الجائحة الي 11894 اصابة متضمنة عدد 773 حالة وفاة واكد التقرير الي ان الفحص المعملي تم لعدد 311 عينة وكان اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة بلغت 311 عينة منها عدد 44 عينة موجبة لاول مرة بنسبة إيجابية بلغت 14 .1%

وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

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