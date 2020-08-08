نجل سعد الجبري يكشف تفاصيل ما جرى لوالده قبل أسبوعين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف خالد الجبري، نجل ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري، الذي رفع قضية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المحاكم الامريكية، عن أن السلطات السعودية لم تعتق والده الذي هاجر إلى كندا بعد الانقلاب الذي نفذه ابن سلمان ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف، مشيراً إلى أن آخر تهديد من سلطات المملكة لوالده كان قبل أسبوعين فقط، وأن الدعوى القضية التي رفعها والده جاءت بعد فشل كل أساليب التهدئة.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، قال الجبري إن أسرته واجهت “حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود”، كانت تسعى إلى قتل والده وأخذ شقيقيه (عمر وسارة)، المحتجزين في السعودية حالياً، كـ”رهائن”.

أضاف الجبري أنه كان هناك تهديد مماثل لحياة والده “قبل أسبوعين”، وأن أجهزة الاستخبارات في كندا وأمريكا كانت على اطِّلاع على ذلك.

وحول مقاضاة المسؤول الاستخباراتي السابق لولي العهد، قال الجبري إن “والده أقام دعوى قضائية ضد ولي العهد، بعد أن فشلت مساعيه على مدار 3 سنوات في استخدام كل وسائل الدبلوماسية الهادئة والمصالحة مع الحكومة، دون فائدة”.

أضاف أنه في “النهاية دُفعنا إلى السعي إلى المحاسبة والعدالة من خلال (رفع قضية أمام) محكمة اتحادية أمريكية، ونأمل أن تساعدنا القضية الحالية في إنهاء هذا العذاب، وحرية عمر وسارة ولم شملهما معنا، وحماية والدي، ونهاية الكابوس لعائلتي”.

يُعتقد أن الجبري يملك معلومات تكشف عن شبكة بمليارات الدولارات أثرت على مسؤولين سعوديين كبار أثناء ممارسة نفوذ المملكة بالخارج، ومن بينها وثائق تكشف أن الرياض موَّلت الرئيس السابق عمر البشير وقبائل في غرب العراق، فضلاً عن معلومات وأسرار أخرى من شأنها أن تحرج العائلة الحاكمة بالسعودية، على رأسها ولي العهد.