مجلة أمريكية تفضح طلب الملك سلمان من ترمب غزو قطر ورفض ما أراد!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مجلة فورين بوليسي الاميركية أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض اقتراحا من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي بينهما في ٦ يونيو ٢٠١٧ بغزو دولة قطر.

وقالت “فورين بوليسي” في تقريرٍ لها بعنوان (كيف برزت إسرائيل كصانع سلام غير محتمل في الشرق الأوسط)، إنّ الولايات المتحدة طلبت بسرعة وساطة كويتية لحل الازمة الخليجية بعد الاتصال الذي اقترح فيه ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز غزو قطر مع ترمب.

وذكرت المجلة الأمريكية أنّ “اسرائيل” عززت علاقاتها مع الامارات واعلنت عن لقاء إيجابي في واشنطن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسفراء الإمارات والبحرين بعد وقت قصير من بدء ترامب التحركات لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهو الاتفاق الذي عارضه نتنياهو بشدة.

ومنذ ذلك الحين ، خرجت علاقة إسرائيل مع الإمارات من الظل إلى العلن. وفق “فورين بوليسي”

وفي 5 يونيو/ حزيران 2020، دخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها “إجراءات عقابية”؛ واتهمتها بدعم للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية، نقلت عن مصادر في أوائل تموز/يوليو أن الإمارات عرقلت اتفاقا خليجيا بوساطة أمريكية لإنهاء حصار قطر، بعد سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى بين كبار القادة من السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة .

وذكرت القناة أن الإمارات، وفي اللحظة الأخيرة غيرت مسارها وطلبت من السعودية الامتناع عن دعم الاتفاق المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة.