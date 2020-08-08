عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 8 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
التيار
السفارة الأمريكية بالخرطوم تحذر من السفر إلى السودان
الصيحة
(واشنطن بوست): الحكومة الانتقالية تُواجه خطر الانهيار
الجيش يكشف عن اعتداءات لحركة الحلو في جنوب كردفان
(الصيحة) تنشر أبرز المُرشّحين لوزارة الصحة
(الصيحة) تكشف تفاصيل مُهاتفة “حمدوك وبومبيو”
مجلس السيادة يُوضِّح تفاصيل إلغاء “صفقة السّيّارات”
أصحاب صالات المُناسبات يُهدِّدون باستئناف نشاطهم دُون إذنٍ
النيل الدولية
مجلس السيادة يلغي صفقة السيارات المثيرة للجدل
القوات المسلحة تستنكر اعتداءات الحركة الشعبية-جناح الحلو على المواطنين
بعد تبادل إطلاق نار.. ضبط 455 طبنجة معدّة للتهريب بالقضارف
الدفاع المدني بنهر النيل يدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري الأنهار
اليوم التالي
بيان من المجلس السيادي بخصوص صفقة السيارات
الحزب الشيوعي: قوى الحرية والتغيير لم تشارك في اعداد مشروع تنظيم الحكم اللامركزي
آخر لحظة
مراجعة ضوابط استيراد واعفاءات بعض الواردات
السيادي يوقف صفقة شراء سيارات أثارت ضجة
سرقة هاتف والي النيل الابيض خلال احتفالات استقباله
أعيان (الحتانة) يعتذرون لكباشي وعنقرة
تعرض تاور ومستشار حمدوك وأخرين لحادث مروري
ﺍﻻنتباهة
ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺑﺎﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ
ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺘﺎﻧﺔ ﻳﻌﺘﺬﺭﻭﻥ ﻟﻜﺒﺎﺷﻲ ﻭﻋﻨﻘﺮﺓ ﻭﻳﺘﺒﺮﺃﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﺠﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻗﺤﺖ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﻬﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺭﻑ
ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺗﻀﺒﻂ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺷﻌﺒﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﺎﻻﺕ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻮﻛﺐ ﺗﺎﻭﺭ ﻭﻭﺟﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ
ﺷﻴﺦ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﺮ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺣﺪ ﺍﻟﺮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻏﻼﻕ ﻛﺒﺎﺭﻱ ﻭﻃﺮﻕ ﻣﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ.ﻓﻲ ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ
ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟﺪﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﻓﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻜﺜﻒ ﺍﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ
المجهر
ﺃﻋﻴﺎﻥ “ ﺍﻟﺤﺘﺎﻧﺔ” ﻳﻌﺘﺬﺭﻭﻥ ﻟﻜﺒﺎﺷﻲ ﻭﻋﻨﻘﺮﺓ ﻭ ﻳﺘﺒﺮﺃﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ
ﺗﻌﺮﺽ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ “ ﺍﻟﺸﻮﺍﻙ”
ﺍﻟﺮﻱ : ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﻋﻄﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻛﺒﺎﺷﻲ : ﻟﻢ ﺃﻗﻞ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ “ ﺍﻟﺤﺘﺎﻧﺔ” ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ
أخبار اليوم
حزب الأمة القومي يعلن رفضه المشاركة في ترشيح وزراء جدد.
القوات المسلحة : مقتل مواطنين ونظاميين في إعتداء لحركة الحلو بمنطقة خور الورل.
والي الخرطوم يعلن عن حملة نظافة كبرى وشاملة بالولاية الأيام القادمة.
المجلس السيادي يصدر بياناً توضيحياً ويعلن إلغاء صفقة شراء سيارات جديدة.
جنوب كردفان.. تدشين عمل القوات المستركة لفرض هيبة الدولة.
الوطن
وزير الثقافة والإعلام : اولوياتنا وضع السياسات الثقافية والبني التحتية للثقافة
التربية والتعليم بالخرطوم تسمح بحصص المراجعة لطلاب الشهادة السودانية
مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة
الجبهة الثورية تعكف على مناقشة قضايا استراتيجية تخص السلام
مفوضيّة العون الانسانيّ تجتمع بالمنظمات لدرء آثار السيول والفيضانات
والى شمال كردفان يصدر قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسئولين
السوداني
تعرض قيادات من مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير لحادث في طريقهم إلى حلفا
تاور يصل كسلا ويعقد اجتماعاً مغلقاً
الشيوعي :تجاوز الحكومة لقوى التغيير في اتخاذ القرارات أمر لايمكن السكوت عليه
“السيادي” يلغي صفقة السيارات المشبوهة
الحركة الشعبية تعتدي على القوات المسلحة
حزب الأمة يرفض المشاركة في مجلس الوزراء
سونا
القوات المسلحة تستنكر اعتداءات الحركة الشعبية جناح الحلو على المواطنين
مجلس السيادة يقر الغاء صفقة السيارات المثارة
وفد إتحادى برئاسة تاور يصل حلفا الجديدة
موكب تاور يتعرض لحادث والجميع بخير
وزارة الصحة: إجمالي اصابات فايروس كورونا 11894
الصحة الإتحادية تقف على الوضع الوبائى بالولاية الشمالية
مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة
مدير الاحصاء يلتقى كبير مسئولي الشئون السياسية لإقليم أفريقيابالأمم المتحدة
والي الخرطوم: حشد كل الطاقات لحملة شاملة للنظافة تتفادى الاخطاء السابقة
شمال كردفان تستهدف تطعيم ٩٠٠ الف راس من الماشية
الدفاع المدني بنهر النيل يدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري الأنهار
الزكاة تدشن برنامج توزيع الدعم النقدي للفقراء باللعيت
لجان مقاومة سوق أبوزيد تضبط ٤٨ جركانة زيت طعام فاسدة
والي شرق دارفور يتفقد أوضاع المواطنين المتاثرين بالسيول والامطار بالضعين
مكافحة التهريب بالقضارف تحبط محاولة تهريب وقود مدعوم لخارج البلاد
شرطة ولاية القضارف تضبط اسلحة بمحلية القريشة
والي الجزيرة يزور مشائخ الطرق الصوفيه وأنصار السنه بالمناقل
والي وسط دارفور يصل الولاية ويؤكد تحقيق أهداف الثورة
والى شمال كردفان يصدر قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسئولين
والي غرب كردفان يخاطب المصلين بالفولة ويدعو الجميع لنهضة الولاية
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 8 اغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.