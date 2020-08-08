انهاء خدمة العاملين بقناة وإذاعة “طيبة” وشركة الأندلس

التاريخ: 08-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر المفوض المالي والإداري لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة التابع للجنة إزالة التمكين، قراراً إدارياً بإيقاف وإنهاء خدمات جميع العاملين بالشركة وإذاعة وقناة طيبة. Advertisements وحدد القرار 31 أغسطس الجاري موعداً لتنفيذ القرار والزم القرار شركة الأندلس بسداد مستحقات العاملين بالشركة وإذاعة وقناة طيبة وتصفية مستحقاتهم طرف الشركة. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، وجه القرار بإحتساب حقوق العاملين اعتباراً من فترة توقفهم عن العمل خلال سريان حظر عمل الشركة من 7 يناير 2020 وحتى 31 أغسطس 2020م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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