شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة عائشة الجبل تعتدي بالضرب على شاب حاول التحرش بها بعد نهاية الحفل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول على منصات المواقع الاسفيرية المختتلفة خلال اليومين الماضيين.

الفيديو الذي تابعه محرر موقع النيلين ورصدته إحدى الكاميرات أظهر الفنانة الصاعدة والمثيرة للجدل عائشة الجبل وهي تعتدي بالضرب على أحد الشباب أثناء خروجها من الفرح الذي كانت تشارك فيه بالغناء.

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ووفقاً لتحليلات عدد كبير من المعلقين على المقطع فإن اعتداء الفنانة الملقبة بالجبلية على الشباب سببه محاولة الأخير التحرش بها أثناء خروجها في حراسة من أفراد الحماية (بودي قارد) الذين لم ينتبهوا لمحاولات المتحرش, مما دفع المطربة للرد عليه بضربة خاطفة ظهرت واضحة خلال المقطع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)