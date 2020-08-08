(650) حالة طلاق خلال شهر و(15000)  طفل نتاج زيجات فاشلة

كشفت احصائيات رسمية عن طلاق أكثر من (650) حالة خلال شهر فبراير من العام الحالي (2020)، واحتلت محلية الخرطوم النسبة الأكبر، تلتها شرق النيل ثم أم درمان، وسجلت محاكم ولاية الخرطوم (ألف وخمسمائة) طفل وطفلة خلال عامين لعلاقات زوجية فاشلة.

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وقال المحامي موثق العقود أحمد عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن محاكم الأحوال الشخصية بولاية الخرطوم تشهد حالات طلاق تفوق المائة حالة أسبوعياً وأغلب الحالات لزيجات حديثة والبعض الآخر عمرها تتجاوز العشر سنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)