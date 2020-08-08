الثورية تضع تصورات لإصلاح هياكل (قحت)

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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عقد المكتب القيادي للجبهة الثورية اجتماعاً أمس الجمعة، تناول فيه خطاب الحرية والتغيير بضرورة المشاركة في المؤتمر التداولي للحرية والتغيير المزمع عقده قريباً، وكلف لجنة بوضع تصور لرؤية الجبهة الثورية لإصلاح هياكل قوى الحرية والتغيير لتحقيق مكاسب الثورة السودانية.
كما تناول الاجتماع الأوضاع داخل نداء السودان وتحالفات الجبهة الثورية المستقبلية استعداداً للدخول للسودان، كما تقرر في اجتماعات سابقة ضرورة إعادة تكوين مكتب الجبهة الثورية بالداخل.
من جهة أخرى بحسب صحيفة السوداني الدولية، واصل مسار دارفور والوفد الحكومي تكملة متبقى تنزيل اتفاق دارفور بصورته النهائية، ومن المتوقع وصول وفد الترتيبات الأمنية الحكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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