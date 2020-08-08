ارتفاع عدد السودانيين المصابين إلى (11) في بيروت وأزمة في الجواز

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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كشف رئيس الجالية السودانية ببيروت عبد المعين أبو عاقلة عن وجود إصابات طفيفة بين السودانيين في بيروت جراء الانفجار الأخير الذي وقع في مرفأ بيروت.
وقال إن عدد المصابين السودانيين ارتفع إلى أحد عشر مصاباً بإصابات طفيفة معظمها جروح من أثر تحطم زجاج نوافذ المنازل والمحلات التجارية في الشوارع فيما أصيب واحد فقط بكسر في الرجل وقد تلقوا جميعاً الإسعافات اللازمة بالمستشفى وعادوا إلى منازلهم.
وفي سياق متصل بقضايا الجالية السودانية في لبنان كشف أبو عاقلة عن معاناة السودانيين في لبنان من عدم وجود مكتب للجوازات بالسفارة السودانية في بيروت، وأوضح أن عدداً كبيراً جداً من السودانيين في لبنان قد انتهت صلاحيات جوازاتهم وإقاماتهم، فضلاً عن أنهم يدفعون مبالغ كبيرة لتجديد الإقامات في ظل وضع اقتصادي متردٍ، فضلاً عن مشكلة العالقين.
وناشد رئيس الجالية السودانية في بيروت بحسب صحيفة السوداني الدولية، الجهات ذات الصلة بالخرطوم المسارعة في معالجة الأزمة بأسرع ما يمكن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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