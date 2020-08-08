تخصيص دور (الوطني) للجان المقاومة في شرق دارفور

قال والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو أنه قام بتكوين وتشكيل عدد من اللجان المختصة المؤقتة لتنفيذ مطالب مذكرة 30 يونيو التي تقدمت بها لجان المقاومة للوالي السابق.
وأوضح عليو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بأمانة حكومة الولاية بحضور ممثلي لجان مقاومة الضعين بحسب صحيفة السوداني الدولية، أنه سيقوم بتخصيص دور حزب المؤتمر الوطني للجان المقاومة في المحلية المعنية للإضطلاع بدورها كاملاً من خلال رقابة الخدمات والمشاريع الخدمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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