تربية الخرطوم تتجه لتحديد رسوم المدارس الخاصة

طالبت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم المحليات بوضع كل مدرسة للرسوم الدراسية المناسبة للعام الدراسي 2020-2021 مع مراعاة أوضاع أولياء الأمور الاقتصادية.

ووفقاً لبيان ممهور بتوقيع مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الكريم حسن، فإنه تم التأمين على تشكيل لجنة رباعية توافقية من ممثلين اثنين من لجنة تسيير اتحاد المدارس الخاصة بالمحلية وممثلين اثنين من مكتب التعليم الخاص بالمحلية من أجل حسم أي خلاف يطرأ بين ولي الأمر والمدرسة فيما يتعلق بالرسوم.

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وأمن مدير التعليم الخاص على حصر المدارس الطرفية في المناطق التي لا توجد بها مدارس حكومية والتي تحتاج إلى إعانة لتسييرها وذلك بالتعاون مع لجان التسيير بالمحلية.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كانت وزارة التربية والتعليم قد حددت السابع والعشرين من سبتمبر موعداً لبداية العام الدراسي 2020-2021م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)