قيادي بقوى التغيير يكشف تطورات جديدة حول ترشيحات الوزراء الـ(7) الجدد

قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف إن لجنة الترشيحات المعنية بترشيح الوزراء الـ(7) الجدد لم تفرغ من أعمالها بعد.

وكشف يوسف في تصريح بحسب صحيفة السياسي، أن الحرية والتغيير ستقدم 3 مرشحين لكل وزارة إلى رئيس الوزراء ليختار من بينهم من سيتولى أمر تلك الوزارات.

وكان رئيس الوزراء قد قبل في وقت سابق استقالة وزراء المالية، الخارجية، الطاقة والتعدين، البنى التحتية، الزراعة، الثروة الحيوانية، بينما أقال وزير الصحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)