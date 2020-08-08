“كل واحد حر في فلوسه”… ساويرس يتبرع بمليون دولار للشعب اللبناني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن تبرعه بمبلغ مليون دولار للشعب اللبناني، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وتعرض ساويرس لانتقادات من جانب البعض بسبب تبرعه للشعب اللبناني، إذ طالبه أحد المغردين عبر حسابه على موقع “تويتر” “بمساعدة أبناء بلده بأن يخفّض مقدم الشقق التابعة لشركته “أوراسكوم تليكوم”.

ورد ساويرس على المتابع قائلا: “تصور نفسك وبيتك اتدمر وبعض أفراد أسرتك توفوا، وبعدين تعال كلمني…. وبالمناسبة كل واحد حر في فلوسه”.

وعبّر نجيب ساويرس عن حبه للبنان في تغريدة جاء فيها:

“أنا بحب لبنان ومتحيز للبنانيين متابع لأفراحهم وأحزانهم. أبشرهم أنتم أقوى من الحزن والمصائب، سيزول الحزن وتعود بيروت مدينة الفرح والبهجة، ستزول الغمة وسيتدخل الله للخلاص من الأحزان وسيضع لمسته ليثبت للجميع أنه واحد إله الكل ولو شاء لوحد الأديان، فلتسقط الطائفية ويعيش لبنان”.

​كما شارك ساويرس عبر حسابه على “تويتر” صورة لأهرامات مصر وهي مزينه بعلم لبنان تضامنا معها.