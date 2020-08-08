ترامب: سأبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية إذا فزت في الانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه إذا فاز بالانتخابات فإن واشنطن ستبرم اتفاقيات مع إيران وكوريا الشمالية على وجه السرعة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بولاية نيوجيرسي الأمريكية: “إذا فزنا، فسنعقد صفقات مع إيران بسرعة كبيرة. وسنعقد صفقات مع كوريا الشمالية بسرعة كبيرة”.

وأضاف: إذا لم أفز في انتخابات 2016، لكانت بلادنا في حرب مع كوريا الشمالية الآن”. سبوتنيك

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