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إيران تطالب ماكرون بالاعتذار بعد تصريحاته بشأن انفجار بيروت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت السلطات الإيرانية، على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته يوم الخميس الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إن تصريحات ماكرون أعطت بعدا إضافيا إلى المحنة التي وقع فيها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت”، معتبرا إياها تدخلا في شؤون لبنان.
وتابع رضائي: “بدلا عن المساعدة في تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان”. واختتم تغريدته بالقول: “ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين”.

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