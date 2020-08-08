أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 8 أغسطس 2020م

التاريخ: 08-أغسطس-2020
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صحيفة اليوم التالي:
– السيادي: الأمانة العامة والمالية مسؤولتان عن صفقة السيارات
– السفارة الامريكية تحذر رعاياها من احتمال انفراط الأمن في السودان
– اتهامات متبادلة بين الحكومة والحركة الشعبية حول اعتداءات (خور الورل)
– وفد اتحادي يتعرض لحادث مروري في الشوك
صحيفة السوداني:
– تعرض قيادات من مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير لحادث في طريقهم إلى حلفا
– تاور يصل كسلا ويعقد اجتماعاً مغلقاً
– الشيوعي :تجاوز الحكومة لقوى التغيير في اتخاذ القرارات أمر لايمكن السكوت عليه
– “السيادي” يلغي صفقة السيارات المشبوهة
– الحركة الشعبية تعتدي على القوات المسلحة
– حزب الأمة يرفض المشاركة في مجلس الوزراء
صحيفة الوطن:
– وزير الثقافة والإعلام : اولوياتنا وضع السياسات الثقافية والبني التحتية للثقافة
– التربية والتعليم بالخرطوم تسمح بحصص المراجعة لطلاب الشهادة السودانية
– مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة
– الجبهة الثورية تعكف على مناقشة قضايا استراتيجية تخص السلام
– مفوضيّة العون الانسانيّ تجتمع بالمنظمات لدرء آثار السيول والفيضانات
– والى شمال كردفان يصدر قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسئولين
صحيفة آخر لحظة:
– مراجعة ضوابط استيراد واعفاءات بعض الواردات
– السيادي يوقف صفقة شراء سيارات أثارت ضجة
– سرقة هاتف والي النيل الابيض خلال احتفالات استقباله
– أعيان (الحتانة) يعتذرون لكباشي وعنقرة
– تعرض تاور ومستشار حمدوك وأخرين لحادث مروري
صحيفة أخبار اليوم:
– حزب الأمة القومي يعلن رفضه المشاركة في ترشيح وزراء جدد.
– القوات المسلحة : مقتل مواطنين ونظاميين في إعتداء لحركة الحلو بمنطقة خور الورل.
– والي الخرطوم يعلن عن حملة نظافة كبرى وشاملة بالولاية الأيام القادمة.
– المجلس السيادي يصدر بياناً توضيحياً ويعلن إلغاء صفقة شراء سيارات جديدة.
– جنوب كردفان.. تدشين عمل القوات المستركة لفرض هيبة الدولة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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