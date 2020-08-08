أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت 8 أغسطس 2020م

صحيفة اليوم التالي:

– السيادي: الأمانة العامة والمالية مسؤولتان عن صفقة السيارات

– السفارة الامريكية تحذر رعاياها من احتمال انفراط الأمن في السودان

– اتهامات متبادلة بين الحكومة والحركة الشعبية حول اعتداءات (خور الورل)

– وفد اتحادي يتعرض لحادث مروري في الشوك

صحيفة السوداني:

– تعرض قيادات من مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير لحادث في طريقهم إلى حلفا

– تاور يصل كسلا ويعقد اجتماعاً مغلقاً

– الشيوعي :تجاوز الحكومة لقوى التغيير في اتخاذ القرارات أمر لايمكن السكوت عليه

– “السيادي” يلغي صفقة السيارات المشبوهة

– الحركة الشعبية تعتدي على القوات المسلحة

– حزب الأمة يرفض المشاركة في مجلس الوزراء

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صحيفة الوطن:

– وزير الثقافة والإعلام : اولوياتنا وضع السياسات الثقافية والبني التحتية للثقافة

– التربية والتعليم بالخرطوم تسمح بحصص المراجعة لطلاب الشهادة السودانية

– مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة

– الجبهة الثورية تعكف على مناقشة قضايا استراتيجية تخص السلام

– مفوضيّة العون الانسانيّ تجتمع بالمنظمات لدرء آثار السيول والفيضانات

– والى شمال كردفان يصدر قرارات بإعفاء وتعيين عدد من المسئولين

صحيفة آخر لحظة:

– مراجعة ضوابط استيراد واعفاءات بعض الواردات

– السيادي يوقف صفقة شراء سيارات أثارت ضجة

– سرقة هاتف والي النيل الابيض خلال احتفالات استقباله

– أعيان (الحتانة) يعتذرون لكباشي وعنقرة

– تعرض تاور ومستشار حمدوك وأخرين لحادث مروري

صحيفة أخبار اليوم:

– حزب الأمة القومي يعلن رفضه المشاركة في ترشيح وزراء جدد.

– القوات المسلحة : مقتل مواطنين ونظاميين في إعتداء لحركة الحلو بمنطقة خور الورل.

– والي الخرطوم يعلن عن حملة نظافة كبرى وشاملة بالولاية الأيام القادمة.

– المجلس السيادي يصدر بياناً توضيحياً ويعلن إلغاء صفقة شراء سيارات جديدة.

– جنوب كردفان.. تدشين عمل القوات المستركة لفرض هيبة الدولة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)