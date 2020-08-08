الصحة الإتحادية تقف على الوضع بالشمالية

وقفت وكيل وزارة الصحة الإتحادية والمكلف بتصريف أعباء الوزارة د. سارة عبدالعظيم، على سير الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية برفقة مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول، وخبير النظم الصحية د.عبدالحليم الطاهر، وعدد من إدارتي الطوارئ الصحية وتعزيز الصحة بوزارة الصحة الإتحادية.

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وأقرت والي الولاية الشمالية أ. أمال محمد عزالدين، لدى اجتماعها بالوفد الإتحادي بأمانة حكومة الولاية بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية، مضيفة ان عدم التبليغ المبكر أدى إلى زيادة نسبة انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه تم فرض غرامة مالية للمخالفين للاشتراطات الصحية. ولفتت عزالدين، إلى ان هناك عجز في الأخصائيين بالولاية مؤكدة على العمل لتشجيعهم للعمل بالولاية ولفتت عزالدين، إلى ان هناك عجز في الأخصائيين بالولاية مؤكدة على العمل لتشجيعهم للعمل بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )