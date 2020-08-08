التاريخ: 07-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بمرض فايروس كورونا المستجد جديدة ووفاة 4 وتعافى 21 حالة بحسب التقرير الوبائى ليوم الخميس 6 أغسطس والذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) وسجلت الخرطوم 31 حالة الشمالية 6 حالات؛ نهر النيل3 وولاية البحر الأحمر 4 فيما لم تسجل 14 ولاية أي حالات جديدة وبلغ إجمالى الإصابات بمرض فايروس كورونا المستجد11894 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.