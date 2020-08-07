شيخة الجاسم تكشف: “خبر يقهر” .. هروب نائب كويتي إلى إسبانيا لهذا السبب!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجّرت الناشطة والأكاديمية الكويتية المثيرة للجدل شيخة الجاسم مفاجأة عن هروب نائب حالي في مجلس الأمة الكويتي؛ خوفاً من المساءلة في قضية غسيل الأموال.

وكتبت “الجاسم” عبر حسابها الرسميّ في تويتر: “خبر يقهر: هروب نائب حالي في مجلس الأمة خوفاً من المساءلة في قضية غسيل أموال”.

وأضافت في التغريدة تقول: “ترك الكويت مروراً بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان (وزير المالية براك الشيتان) وهو بأسبانيا”.

وقالت: “الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل”.

وقبل يومين قرر مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة النائب عودة الرويعي، والنائبة صفاء الهاشم مقرراً، وعضوية النائب شعيب المويزري، للتحقيق في قضية “الصندوق الماليزي”، وما تنطوي عليه من شبهات فساد وغسل أموال و مساس بسمعة البلاد، والتي تورطت فيها شخصيات محلية معروفة، وحدد المجلس مدة شهرين لعمل اللجنة.