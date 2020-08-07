أعيان الحتانة يعتذرون لكباشي وعنقرة

التاريخ: 07-أغسطس-2020
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سجل مجموعة من أعيان ورموز الحتانة الكبري بمحلية كرري، زيارة للصحفي والإعلامي جمال عنقرة للاعتذار عن الأحداث التى صاحبت الدعوة الإجتماعية في منزله مؤخرا، والتي شارك فيها عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم،
كما تحدث أعضاء الوفد هاتفيا مع الفريق أول كباشي، وجددوا إدانتهم للحادث، وتبرأوا من المجموعة المحدودة التي وصفوها بأنها لا تمثلهم، وقالوا إن الحتانة عرفت في تاريخها الطويل أنها حاضنة قومية لكل أهل السودان من ربوع الوطن المختلفة، وشكر الفريق كباشي لأهل الحتانة زيارتهم واتصالهم،
وأعلن كباشي وفق صحيفة أخر لحظة ترحيبه بالوفد أينما أرادوا ذلك، وضم وفد الأعيان الدكتور إسماعيل عبد الرحيم، والصديق البشري محمد، وفتح الرحمن حمد، وعز الدين مصطفي، ويحيى عبدالقادر محمد، والسنى المهدي، ومحمد علي شبارقة، ومعتصم عثمان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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