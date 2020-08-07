لدي مخاطبته أهالي القرية (10) .. تاور يؤكد بأن العدالة ستاخذ مجرأها

قال عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور ان ما يحدث في أي بقعة من بقاع السودان يمثل أهمية قصوى لأعلى هرم الدولة، وهو ما يحتم علينا الوصول بأعجل ما يكون في موقع الحدث لحفظ الحقوق.

جاء ذلك لدى مخاطبته الجمعة سكان القرية (10) مرشد بمدينة حلفا الجديدة وقال “اننا غادرنا كشعب سوداني دولة الفوضى وانتهاك القانون، واتينا بعهد جديد صنعناه جميعا، عهد ممهور بدماء الشهداء والجرحى، وما أنجزناه من ثورة هي لتأسيس دولة العدالة والقانون وليس دولة الفوضى “.

واضاف تاور انه في دولة القانون يؤخذ القانون بمؤسساته، وقنوات حكومة الثورة لم تأت للتسلط على الشعب وإنما لخدمته وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

وقال تاور”اننا استمعنا لتنوير من لجنة الأمن وتقاريرها، واستمعنا كذلك إلى لجنة أهالي قرية 10 واستلمنا مذكرتهم مع شرح مضامينها، وأمنا على أن هذه المذكرة تحوي حقوق وسنعمل على تنفيذ الحقوق المضمنة فيها”.

ووجه تاور رسالة للشباب جاء فيها “هذه الثورة تفاعلنا فيها جميعا وانجزناها سويا” عندما نكون في معية أهلنا النوبيين فاننا بمعية أناس تمتد جذورهم لالاف السنين وهذا يعني ان نعبرعن اشيائنا بطريقة حضارية، وجئنا اليوم لجعل العدالة تأخذ مجراها في محاسبة الكبير والصغير.

وإختتم تاور حديثه مذكرا بضرورة المحافظة على البلاد والتفكير في كيفية النهوض بحلفا، وقال سنتابع ما تم الاتفاق عليه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )