تعرض والي النيل الابيض اسماعيل وراق لسرقه هاتفه المحمول في اليوم الذي وصل فيه الولاية لمباشرة مهامه. وكتب وزير الثقافة والاعلام الأسبق بحكومة النيل الأبيض عبد الماجد عبد الحميد على صفحته الشخصية ب (فيسبوك) وفق صحيفة أخر لحظة متسائلا : (من سرق هاتف والي النيل الابيض الجديد في خط سيره الذي غابت عنه جماهير حاضرة الولاية). Advertisements واضاف عبد الماجد : (يحتاج الوراق لتجابة عاجلة للسؤال حتى يطمئن للدائرة الضيقة التي تحيط به في ولاية ظلت عصية على فطاحلة السياسيين ناهيك عن ناشئتهم) الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة هاتف والي النيل الابيض خلال احتفالات استقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.