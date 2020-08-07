تبادل إطلاق نار في عملية ضبط أسلحة مهربة بالقضارف

التاريخ: 07-أغسطس-2020
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تمكنت الشرطة الأمنية بولاية القضارف من ضبط “455” طبنجة تركية الصنع بـ”خور سوميت” بمحلية القريشة “الجمعة” كانت معدة للتهريب عبر الحدود ومعبأة داخل شوالات اثر معلومات توفرت لها بحسب تعميم للمكتب الصحفي للشرطة وتم تبادل لإطلاق النيران مع الجناة و نجحت الشرطة في السيطرة على الموقف .
واكد اللواء شرطة صابرالله جابو مدير شرطة ولاية القضارف؛على إستمرار جهود الشرطة في تأمين المجتمع ؛ومحاربة الذين يروعون أمنه حربا دون هوادة ؛ وأضاف قائلا ” لا مزايدة في أمن المواطن وسلامته”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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