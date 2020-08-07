استقرار في بعض السلع وتراجع الشراء بالخرطوم

تشهد السلع الاستهلاكية استقرارا في الاسعار رغم وفرة اصناف السلع بالاسواق ٫ وعزا التجار الاستقرار لضعف القوى الشرائية وقال رئيس تجار القطاعي بام درمان أحمد النو وفق صحيفة ( السوداني) إن هنالك استقرارا وركودا حادا بالاسواق ٫

مشيرا لتغيب معظم التجار من السوق وضعف الحركة التجارية رغم وفرة اصناف السلع٫ مؤكدا ان سعر كيلو العدس (200) جنيه وأكد ارتفاع سعر جوال السكر المستورد زنه(50) كيلو من (3.200) الى (3٫700) جنيه أما المحلي (4٫100) جنيه وقفز سعر صابونة الغسيل من من (10) جنيهات للقطعة الصغيرة (1) جرام الى (25) الى (35) و(40) جنيها وباكت دقيق سيقا عبوة (10) كيلو (850) جنيها .

Advertisements

واشارتاجر سلع بالخرطوم الهادي يحيى وفق صحيفة ( السوداني) لاستقرار بعض اصناف السلع ٫ مشيرا لوفرة في حجم عرض السلع بالاسواق ٫ مبينا ان سعر الزيت الفول عبوة (36) لتر بسعر(4٫5) الف جنيه بدلاعن (3٫800) جنيه أما الزيت الأبيض (3٫300) جنيه فيما يباع لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع بـ(3٫5)الف جنيه .

واشار تاجر سلع بامدرمان إلى أن هناك ارتفاعا في بعض اصناف السلع المستوردة حيث قفز سعر المعجون الكبير من (100) الى (180) الى (250) جنيها وكيلو دقيق سيقا ( 160) جنيها للكيلو ٫ مشيرا إلى معاناة الاسواق من ضعف القوى الشرائية وهنالك وفرة في حجم عرض السلع بالاسواق ٫ مبينا ان سعر زيت صباح عبوة ( 4) وربع رطل بلغ (500) جنيه و(1) لتر(190) جنيها وتوقع حدوث زيادة في الزيوت .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )