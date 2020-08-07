زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامر عاجلة بعد انهيار سد مائي في بلاده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، بإرسال احتياطي الحبوب، وحبوب من الاحتياطي الاستراتيجي إلى سكان متضررين في منطقة منكوبة بسبب انهيار سد نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في إقليم هوانغ هيه الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن الزعيم كيم زار قرية داي تشونغ-ري في بلدة أون-با بإقليم هوانغ هيه الشمالي، وأمر مسؤولين بإرسال مخزونه الخاص من الحبوب إلى السكان المتضررين وتسهيل استخدام الإمدادات الضرورية من الاحتياطي الاستراتيجي مثل الأسمنت في إعادة بناء المواقع المتضررة.

وقالت الوكالة إن هطول الأمطار الغزيرة في هذه المنطقة غمر حوالي 730 منزلا و600 هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير 179 منزلا، غير أن سكانها تم إجلاؤهم إلى منطقة آمنة مما لم يخلف أي أضرار بشرية.

ونقلت عن الزعيم قوله إن البلاد تنشر جنودها في عملية الترميم للمرافق المتضررة من الأمطار الغزيرة.

ودعا الزعيم مسؤولين إلى تقديم الدعم لإقامة السكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم، في المرافق العامة بما فيها مباني للجنة الحزب واللجنة الشعبية وغيرها، وتوفير معدات النوم والسلع اليومية والأدوية وغيرها إليهم.

وأضاف أنه ينبغي على السلطات أن ترسل القوى البشرية المعنية بالتصميم والإنشاءات إلى المنطقة المنكوبة لاستكمال عملية الترميم بأسرع وقت ممكن.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها منذ تولي كيم منصبه، حيث قام كيم بزيارة تفقدية إلى منطقة منكوبة من الأمطار الغزيرة في إقليم هام كيونغ الشمالي في عام 2015.