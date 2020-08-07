أفريقيا تدخل دائرة الخطر بتسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجاوز عدد الحالات المسجلة، بشكل رسمي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19” في القارة الأفريقية، المليون إصابة، مما يدخل القارة السمراء التي بقيت خارج خطر الفيروس لفترة طويلة في “الدائرة الحمراء” الخطيرة.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا مليون و800 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 690 ألف حالة، فيما توفي نحو 22087 شخصا متأثرا بأعراض الفيروس التاجي.

وكانت المنظمة قد أعلنت، في 11 مارس/ آذار الماضي، فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين، وباء عالميا، وبحسب أحدث بيانات المنظمة، تم تسجيل أكثر من 18.6 مليون حالة إصابة حول العالم توفي منهم أكثر من 700 ألف شخص.

الجيش الأبيض أولا… روسيا تبدأ حملة التطعيم

وكان نائب وزير الصحة الروسية، أوليغ غريدنيف، كشف اليوم الجمعة، أن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز “غامالي” سيتم إعطاؤه للأطباء والهيكل الطبي الذي يعمل على مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى الاستعداد لتطعيم كبار السن.

وقال غريدنيف لوكالة “سبوتنيك”: “تسجيل اللقاح الذي تم تطويره في مركز “غمالي” سيكون في 12 أغسطس/ آب. ونحن اليوم في المرحلة الأخيرة، حيث يجب أن نفهم أن اللقاح يجب أن يكون آمنًا. سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولاً”.

وأشار غريدنيف إلى أنه سيكون من الممكن تقييم فعالية اللقاح عندما يتم تشكيل مناعة عند السكان.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور”، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

واجتاز لقاح واحد طوّره مركز “غامالي” التجارب السريرية على المتطوعين. كما يقوم مركز “فيكتور” بتطوير لقاح على ست منصات تكنولوجية مختلفة.

ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر/أيلول، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.