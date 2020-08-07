إثيوبيا: ضغوط أمريكا لن توقف بناء سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن محاولة الولايات المتحدة والبنك الدولي للضغط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية غير متوازنة، “فقط ستضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع السودان ومصر”.

وقال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي لصحيفة “ذا إثيبوبيان هيرالد” إن بلادها ما زالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة، وأضافت أن الدولة تعطي قيمة لعلاقاتها مع أمريكا.

تتمتع إثيوبيا والولايات المتحدة بعلاقات تاريخية وودية، وتسعى إثيوبيا إلى رفع مستوى العلاقات باستمرار، لكن دينا أضاف أن أي محاولة أو أنشطة تتعارض مع العلاقات تضر بالروابط الثنائية، كما أن الضغط الأمريكي على بلاده في المحادثات الثلاثية يؤثر سلبًا على هذه الروابط.

وتابع المتحدث باسم الوزارة: “لا تؤذي تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية. لن يوقف أي ضغط بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها”.