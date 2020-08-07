بولتون: لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على الرئيس دونالد ترامب.

وذكر بولتون في حوار مطول مع صحيفة “ماقور ريشون” العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن ترامب سيغير من رؤيته تجاه إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات الأمريكية للمرة الثانية، مقللا من إمكانية تطبيق الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم “صفقة القرن”. سبوتنيك المادة السابقة ماذا يجري في سوق الدولار؟ .. تعرّف على التفاصيل.. المقالة القادمة إثيوبيا: ضغوط أمريكا لن توقف بناء سد النهضة

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