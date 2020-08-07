شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية استقراراً حذراً اليوم الجمعة بسبب المواكب التي خرجت عقب صلاة الجمعة والاغلاق الجزئي لبعض الطرق والكباري المؤدية إلى وسط الخرطوم. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن هطول الأمطار أجبرهم على البقاء في منازلهم عصراً لإنتهاء زمن الوجود الكثيف للتجار في هذا التوقيت وبالتالي ضيق الخيارات في عمليتي البيع والشراء. وقال أحد التجار الذين استطلعتهم (الانتباهة أون لاين) في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم عصر اليوم الجمعة 7 اغسطس 2020م أنه تم تداول الدولار بـ (147) جنيهاً، الريال السعودي (40) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (42) جنيهاً، اليورو (163) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (182) جنيهاً، الريال القطري (41.10) جنيهاً، الجنيه المصري (9.50) جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يجري في سوق الدولار؟ .. تعرّف على التفاصيل.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.