أردوغان: لا قيمة للاتفاق المبرم بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الاتفاق المبرم بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية، بأنه “لا قيمة له”.

وقال أردوغان إن الاتفاق المبرم بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما لا قيمة له، مؤكدا أن بلاده استأنفت أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط مجددا بعد عدم إيفاء اليونان بوعودها.

​وقال أردوغان، خلال تصريحات صحفية أدلى بها، عقب صلاة الجمعة: “لا قيمة للاتفاق المبرم بين مصر واليونان، إذ ليس لدى اليونان حدود بحرية مع ليبيا، وماذا تفعل هناك؟ وهل لمصر أي علاقة؟ ليس لها علاقة”، وذلك بحسب وكالة “الأناضول”.

وذكر الرئيس أردوغان أن تركيا استأنفت عمليات التنقيب في شرق المتوسط، وأن اليونان لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.

وأضاف: “لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية”.