أمريكا تفرض عقوبات قاسية على هونغ كونغ انتقاما من الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردًا في هونغ كونغ، وذلك “ردًا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة”.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: “فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 11 فردا، لتقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ وتقييد حرية التعبير أو التجمع لمواطني المدينة”.

تستهدف العقوبات الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام، ومفوض الشرطة كريس تانغ، ومفوض المدينة السابق ستيفن لو، ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة جون لي كا تشيو، ووزيرة العدل.

كما استهدفت أيضًا وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي للمنطقة الإدارية الخاصة، إريك تسانغ، ومدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) شيا باولونغ، ونائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة تشانغ شياو مينغ.

إلى جانب مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ، لوه هوينينغ، ومدير مكتب حماية الأمن القومي، تشنغ يان شيونغ، والأمين العام للجنة حماية الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة إريك تشان.

العقوبات هي الحقلة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الصين، مع تصاعد التوترات بين البلدين بسبب النزاعات التجارية والفيروس التاجي.

تم تمرير العقوبات بأمر تنفيذي وقع عليه الرئيس، دونالد ترامب، مؤخرًا لفرض عقوبات على الصين لجهودها للحد من المتظاهرين المناهضين للحكومة في هونغ كونغ، بحسب “أسوشيتد برس”.