السيد نصر الله يعرض إيواء “حزب الله” عائلات المشردين جراء انفجار بيروت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدم حسن نصر الله، أمين عام “حزب الله” اللبناني، عرضا بإيواء عائلات المشردين، بسبب انفجار بيروت.

وقال نصر الله في خطاب بثته قناة “المنار” التابعة لحزب الله: “نحن نمر بفاجعة تحتاج إلى تعاضد استثنائي في كل الأصعدة في لبنان”.

وتابع نصر الله بقوله “حزب الله مستعد للمساهمة في مشروع الإيواء، ونحن مستعدون لإيواء العائلات المشردة وتأمين مساكن بديلة لها”.

واستمر أمين عام “حزب الله” بقوله “حزب الله بكل مؤسساته وأفراده هو بتصرف الدولة اللبنانية لتجاوز هذه الأزمة”.

ووصف رد فعل الشعب اللبناني على الحادث بقوله “المشهد الشعبي تميز بمستوى عال جداً من الحس الأخلاقي والإنساني والوطني الموجود لدى شعبنا”.

وقال نصر الله “اللافت هو حالة التعاضد الجماعي من تبرعات ومبادرات وتعاطف رغم كل ما يعيشه البلد من أزمات”.

وأردف بقوله “نتمنى أن يتمكن الجميع من القدرة على الصمود والصبر والإرادة لتجاوز هذه المحنة”.

واستدرك بقوله “اللافت أن الانفجار كان انفجاراً عابراً للطوائف والمناطق والأذى لحق بكل أحياء بيروت”.

أما عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، فقال نصر الله: “ننظر بإيجابية إلى زيارة ماكرون أو أي يد تقدم العون والمساعدة إلى لبنان في ذلك الوقت”.

وطالب حسن نصر الله بأن تتولى مؤسسة الجيش اللبناني التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، خاصة أنها تحظى بثقة الجميع.

وأردف قائلا

“أمام هول الحادثة هناك إجماع شعبي أن يحصل تحقيق شفاف وعادل ونزيه، يحاكم ويعاقب وينزل أشد أنواع العقاب العادل بحق من يتحمل المسؤولية، ونحن من الأصوات العالية، التي تطالب بالأمر و يجب ألا يسمح بحماية أحد ولا لحظ الحسابات والتوازنات الطائفية والمذهبية”.