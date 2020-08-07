القبض على متهمين يروجون زيت فاسد بسوق أبوزبد

التاريخ: 07-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت لجان مقاومة أبوزيد من ضبط عدد ٤٨ جركانة زيت فاسدة قادمة من السوق الشعبي كانت يتم ترويجها للبيع بسوق أبوزيد وقال ممثل لجنة مقاومة سوق ليبيا أبوزيدمحمد اسماعيل وفق (سونا) Advertisements إن لجنة المقاومة بالتنسيق مع مدير شرطة المحلية العميد عبدالله عبدالرحمن ؛ووكيل أعلي نيابة محلية أم بدة مولانا محمد علي؛ ومدير شرطة مباحث التموين النقيب عدنان قاموا بتوجيه شرطة أم بدة جنوب بفتح بلاغات تحت المواد ٤٤ إجراءات و٦٩جنائي وإيداع المتهمين الحبس . وأكد اسماعيل أن لجان مقاومة أبوزيد ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن؛ مناشدا الجهات الصحية القيام بحملات تفتيشية للمصانع الغير مرخصة وقال عضو لجان المقاومة الشنبلي إن المتهمين عرضوا عليهم رشوة بمبلغ ٥٠ ألف جنيهاً . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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