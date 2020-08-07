الحركة الشعبية تعتدي على القوات المسلحة

اوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن قوات تتبع للحركة الشعبية جناح الحلو قامت بالهجوم والاعتداء على مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال والقوة التي تعمل في تأمينه والتابعة للقوات المسلحة، وذلك بنصب الكمائن وزراعة الألغام في طريق المرحال بمنطقة خور الورل بجنوب كردفان، الأمر الذي أدى إلى إزهاق العديد من الأرواح من المواطنين والقوات النظامية وتدمير معدات عسكرية ومدنية.

وأضاف البيان وفق صحيفة السوداني أنه في الوقت الذي تستمر فيه إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف وفي ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية في جوبا.

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واكدت القوات المسلحة قيامها بواجب التأمين اللازم لحركة المواطنين وضمان ممارسة حياتهم الطبيعية وحمايتهم مع التزامها التام بوقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)