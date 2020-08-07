بعد وصوله لحلفا بالسلامة إجتماع مغلق لوفد الانتقالية مع لجنة أمن الولاية

وصل وفد الحكومة الإنتقالية برئاسة بروفيسور صديق تاورعضو مجلس السيادة الإنتقالي إلى مدينة حلفا الجديدة ويضم الوفد الذى وصل الى مدينة كسلا مستشار رئيس الوزراء للسلام بروفسور جمعة كندة، وممثل وزارة الداخلية الفريق شرطة الصادق علي ابراهيم، وممثل قوى إعلان الحرية والتغيير الاستاذ وجدي صالح.

وكان في إستقبال الوفد بحسب (سونا) أرباب محمد الفضل والي ولاية كسلا بالإنابة برفقة لجنة أمن ولاية كسلا و مدير عام وزارة التربية والتوجيه

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وعقب وصول الوفدعقد برفيسور تاور إجتماعا مغلقا مع لجنة أمن الولاية، بحضور أعضاء الوفد الاتحادي..

وكان موكب عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور و الوفد الاتحادي المتجه لمدينة حلفا الجديدة قد تعرض لحادث تصادم بالقضارف الا ان احدا لم يصب باذى و الجميع بخير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )