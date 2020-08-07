مساجد بالخرطوم تخرج في تظاهرات عقب صلاة الجمعة

شهدت بعض المساجد بولاية الخرطوم، مسيرات غضب؛ عقب صلاة الجمعة رفضاً لتعديلات القوانين التي تمس الشريعة الإسلامية، وقد هتف المتظاهرون بهتافات تؤكد تمسكهم بالشريعة الإسلامية وعدم قبولهم بالقوانين الوضعية التي جاءت في التعديلات الأخيرة. Advertisements ودعا المتظاهرون وفق صحيفة السوداني رئيس مجلس السيادة للتدخل لوقف هذه التعديلات.. هذا وكانت الشرطة قد استخدمت العنف تجاه المواكب السلمية وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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