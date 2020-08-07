الارصاد تتوقع امطار بالخرطوم والولايات

التاريخ: 07-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية هطول امطار تترواح مابين متوسطة الى غزيرة اليوم الجمعة ولايات (كسلا ،القضارف، سنار ودارفور وجنوب وغرب كردفان، النيل الازرق، النيل الابيض والجزيرة والاجزاء الشمالية من ولايتى البحر الاحمر ونهر النيل).

وستشهد اجزاء متفرقة من ولايات الشمالية وشمال كردفان والخرطوم والاجزاء الجنوبية من ولاية نهر النيل امطارا خفيفة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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