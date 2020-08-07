ولاية الخرطوم تتأهب لتنفيذ حملة نظافة شاملة

التاريخ: 07-أغسطس-2020
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أعلن والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر عن اجتماعات واتصالات على نطاق واسع للاعداد لحملة نظافة شاملة تتفادى الاخطاء السابقة وتنطلق خلال الايام القادمة كأولوية قصوى لحكومة الولاية لمعالجة تراكم النفايات وآثار السيول والامطار بالولاية لمجابهة الوضع الطارئ وتفادى الاثار الصحية للنفايات في فصل الخريف يعقبها تنفيذ برنامج مستدام للنظافة والتجميل والتشجير لخلق عاصمة تحافظ على صحة المواطن وحمايته من الامراض.
وقال الوالى وفق (سونا) عقب الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم بحضور قيادات العمل التنفيذي بالولاية والمحليات وقادة القوات النظامية وممثلي قوى الحرية والتغييير ومنسقى لجان الخدمات والتغيير بالمحليات السبعة ومنظمة نفير قال ان الولاية ستسخر كل إمكانياتها وتوفير الدعم المالي للحملة بجانب الدعم الذي ستقدمه الحكومة الاتحادية ودعم القوات النظامية والقطاع الخاص.
واعلنت تجمعات المهندسين والحرفييين تكفلهم بصيانة الآليات المعطلة على ان تقوم الولاية بتوفير قطع الغيار واضاف الوالي انه تم تشكيل آلية مؤقتة ترفع خطتها خلال (٤٨) ساعة لادارة وترتيب الحملة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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