عاجل.. تحذير مهم من الري بشأن خروج مياه النيل عن مجراها

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الجمعة 7 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أصدرت وزارة الري السودانية، اليوم الجمعة، تحذيرا من خروج مياه النيل عن مجراها بعد ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق.
وجاء في البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة للوزارة أن "مناسيب المياه ارتفعت في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي سيشهد استقرارا، حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان بـ4 سنتميترات، فيما سجلت محطة القياس في عطبرة 15.78 سم، وهو تجاوز لمنسوب الفيضان بـ10 سنتميترات، وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجرى النيل وتملأ المناطق المنخفضة حول النيل".
ودعا البيان "الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم".
وتهطل عادة أمطار غزيرة في السودان خلال الأشهر من يونيو وحتى أكتوبر، تحدث فيضانات واسعة النطاق سنويا.
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