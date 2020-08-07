حزب الأمة يرفض المشاركة في مجلس الوزراء

أصدر حزب الأمة القومي، بياناً أشار فيه إلى اتصالات تمت من (قحت) لاقتراح أسماء مرشحين للوزارات السبع الشاغرة. وقال الحزب في بيان له تحصلت (السوداني) علي نسخة منه إن إصلاح أداء الحكومة المدنية الانتقالية ينبغي أن يكون شاملاً وعن طريق العقد الاجتماعي الجديد والمؤتمر الأساسي المقترح،

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كما أن حل مجلس الوزراء وإعفاء بعض الوزراء وحصر التغيير في سبع وزارات إجراء مبتسر لن يحقق الإصلاح المنشود، وأضاف الأمة ان إجراء الحل والتعيين في بعض الوزارات مسؤولية رئيس الوزراء فهو المسؤول والمساءل، وأكد الحزب عدم مشاركته في إجراء محدود، ودعا البيان رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية كما يشاء.

ودعا الأمة وفق صحيفة السوداني الى تقييم أداء الحكومة المدنية عن العام المنصرم ضمن أجندة العقد الاجتماعي الجديد. وجدد حزب الأمة عدم مشاركته في أي تعيينات. وأضاف: على رئيس الوزراء أن يعين من يشاء فهو المسؤول والمساءل عن أداء أعضاء مجلس الوزراء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )