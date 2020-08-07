مصدر بالسيادي : الإجتماع بناظر الهدندوة منفرداً سيتم اليوم 

كشف مصدر بالمجلس السيادي عن اجتماع سيعقد اليوم مع ناظر عموم قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك “منفرداً”.

ودعا المجلس السيادي 9 من نظار شرق السودان لحضور اجتماع بالقصر الرئاسي ، مع لجنة سيادية مكونة من عضوي المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد الفكي سليمان ، بجانب وزير العدل نصر الدين عبدالباري ، لبحث أزمة ولاية كسلا . التي تفجرت عقب رفض عدد من المكونات الاهلية لوالي الولاية الجديد صالح عمار.

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وفي السياق أكدت مصادر مطلعة لـ(السوداني) ان الناظر محمد الأمين ترك رفض أمس الدخول لمقر الإجتماع ، مشترطاً إدخال وفد كبير حضر بمعيته ، في وقت تطلب البروتكول السيادي دخوله فقط وفقاً للدعوة المقدمة إليه.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)