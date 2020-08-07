كشف مصدر بالمجلس السيادي عن اجتماع سيعقد اليوم مع ناظر عموم قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك “منفرداً”.
ودعا المجلس السيادي 9 من نظار شرق السودان لحضور اجتماع بالقصر الرئاسي ، مع لجنة سيادية مكونة من عضوي المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد الفكي سليمان ، بجانب وزير العدل نصر الدين عبدالباري ، لبحث أزمة ولاية كسلا . التي تفجرت عقب رفض عدد من المكونات الاهلية لوالي الولاية الجديد صالح عمار.
وفي السياق أكدت مصادر مطلعة لـ(السوداني) ان الناظر محمد الأمين ترك رفض أمس الدخول لمقر الإجتماع ، مشترطاً إدخال وفد كبير حضر بمعيته ، في وقت تطلب البروتكول السيادي دخوله فقط وفقاً للدعوة المقدمة إليه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالسيادي : الإجتماع بناظر الهدندوة منفرداً سيتم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.