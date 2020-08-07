عاجل .. وزارة الري والموارد المائية: مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في البيان اليومي للجنة الفيضان اليوم ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهد استقرارا.

حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان ب ٤ سنتميترات فيما سجلت محطة القياس في عطبرة ١٥.٧٨ سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان ب ١٠ سنتميترات وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجري النيل وتملا المناطق المنخفضة حول النيل.

Advertisements

وبحسب سونا، دعت الوزاة الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان..

الخرطوم(أخبار الخليج 365)