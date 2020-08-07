أعلنت وزارة الري والموارد المائية في البيان اليومي للجنة الفيضان اليوم ارتفاع مناسيب المياه في جميع القطاعات ما عدا قطاع سنار الخرطوم الذي شهد استقرارا.
حيث تجاوز منسوب المياه في الخرطوم منسوب الفيضان ب ٤ سنتميترات فيما سجلت محطة القياس في عطبرة ١٥.٧٨ سم وهو تجاوز لمنسوب الفيضان ب ١٠ سنتميترات وهو المنسوب الذي تبدأ فيه المياه بالخروج من مجري النيل وتملا المناطق المنخفضة حول النيل.
وبحسب سونا، دعت الوزاة الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان..
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. وزارة الري والموارد المائية: مناسيب المياه تتجاوز منسوب الفيضان في كل من الخرطوم وعطبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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