تعرض قيادات من مجلسي السيادة والوزراء والحرية والتغيير لحادث في طريقهم إلى حلفا

تعرض وفد ضم عددا من قيادات مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء والحرية والتغيير لحادث مروري طفيف بمنطقة الشواك بولاية القضارف.

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وقال عضو بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح ، إن الوفد تعرض لحادث طفيف أثناء زيارتهم لمدينة حلفا بغرض الوقوف على أحداث حلفا بين الزغازة والحلفاويين.

وبحسب صحيفة السوداني،اكد صالح ان الوفد لم يتعرض لأي إصابات وجميع القيادات بخير، وأشار إلى وصول الوفد إلى حلفا لأداء مهمته.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)