عاجل.. وفد إتحادى برئاسة تاور يصل حلفا الجديدة

الجمعة 7 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وصل وفد الحكومة الإنتقالية برئاسة بروفيسور صديق تاورعضو مجلس السيادة الإنتقالي إلى مدينة حلفا الجديدة.

Advertisements وضم الوفد الذى وصل الى مدينة كسلا مستشار رئيس الوزراء للسلام بروفسور جمعة كندة، وممثل وزارة الداخلية الفريق شرطة الصادق علي ابراهيم، وممثل قوى إعلان الحرية والتغيير الاستاذ وجدي صالح. وكان في إستقبال الوفد أرباب محمد الفضل والي ولاية كسلا بالإنابة برفقة لجنة أمن ولاية كسلا و مدير عام وزارة التربية والتوجيه . وعقب وصول الوفدعقد برفيسور تاور إجتماعا مغلقا مع لجنة أمن الولاية، بحضور أعضاء الوفد الاتحادي.

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