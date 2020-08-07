عيب الشؤم …!.. بقلم عمر الطيب الامين

الخليج 365:

# من المؤسف ان يتحول الهلال من نادي الكبير الى نادي صغير مثله ومثل اندية التانية والتالتة جميع الاندية دشنت اعدادها الا الهلال ،، صغار الممتاز في الملعب ولاعبو الهلال في بيوتهم والسبب في ذلك عدم وجود قروش ،، الحالة وصلت في الهلال لتوقف نهائي ،، فحتى العودة للتدريبات باتت حلم بالنسبة للاعبين والجهاز الفني والجمهور ،، تحولت احلامنا من تحقيق اللقب الافريقي الى العودة للتدريبات ،، واعتقد المسؤول عن ذلك ليس الكاردينال ،، كما قلنا الكاردينال بات من الماضي وعلينا ان نتعامل معه باعتباره رئيس سابق وهو الامر الاصح ،، نترك الكاردينال ونلتفت للهلال ،، اين باق المجلس الهلالي ،، اين انتم يا دكتور حسن ،، حقيقة حزنت كثيرا لموقف دكتور حسن سيما وانه عرف بالمواقف القوية ،، ولكن يبدو ان الكاردينال اوصى اعضاء المجلس بعدم الظهور والحديث ،، اثبت اعضاء المجلس انهم مسيرين وليس مخيرين حتى بعد ذهاب الكاردينال،، واين انتم يا اعضاء الهئية الاستشارية ،، ان كانت هناك جهة مسؤولة عن ما يحدث في الهلال حاليا فهي الهئية الاستشارية التي ظلت تحدثنا عن تاريخ الهلال وضرورة الحفاظ على قيمه ومورثاته

# مؤسف ان ان يتوارى الكل خجلا في الوقت الذي يعانى فيه الهلال ،، مؤسف ان يتحول اعضاء المجلس و الاقطاب والرموز الى متفرجين والمشاكل تحاصر الهلال من جميع الاتجاهات ،، اثبت كل الذين كأنوا خلف الكاردينال انهم اصحاب قشرة ليس الا وكل مهمتهم تنحصر في الظهور الاعلامي ابان فترة وجود الرئيس ،، ذهاب الكاردينال كشف الكثير من الاشخاص الذين كأنوا يتصدرون المشهد الهلالي هسي في زول جاب سيرة ابوكلابيش ولا صلاح عبد الرحيم ،، سنعود ونتحدث عن اصحاب الفرجة صلاح وابوكلابيش وتبقى ملفات الثنائي عامرة …!